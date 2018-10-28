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Знаменитый украинский боксер впервые в карьере угодил в нокдаун

2.8тЧитать материал на украинском

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) впервые в профессиональной карьере побывал в нокдауне. 32-летний уроженец Феодосии пропустил мощнейший удар от американца Даниэла Джейкобса (35-2, 29 КО).

В первом раунде боя за вакантный пояс IBF в среднем весе рефери открыл счет украинцу. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что по итогам встречи Деревянченко - Джейкобс два представители судейского корпуса отдали победу американцу (115:112), а один – Деревянченко (114:113).

Персона
Сергей Деревянченко
Место
США
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Непобедимому хохляре насавали по соплям так, что начал с самолетами здороваться.
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