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Знаменитый украинский боксер стал чемпионом США

6.4тЧитать новость на украинском

Перспективный украинский боксер Иван Голуб (15-1, 0 КО) завоевал титул чемпиона США по версии World Boxing Council в полусредней весовой категории. На вечере бокса в Гановере (Мериленд, США), 29-летний уроженец Горловки разобрался с 43-летним американцем Леонардо Тайнером (34-13-2, 21 КО), победив единогласным решением судей (100:90, 100:90, 99:91).

Иван Голуб

Весь поединок прошел под диктовку нашего соотечественника, который контролировал соперника дальним джебом и атаками с правой. Если в первой части поединка Тайнер на опыте смог уходить от атак украинца и опасно отвечать, то ближе к концу боя сил у американского боксера оставалось все меньше.

Иван Голуб

Голуб все чаще прижимал оппонента к канатам, методично работая по корпусу и в голову. В итоге все судьи без сомнения отдали победу нашему соотечественнику, позволяющая Ивану войти в рейтинг 15 лучших бойцов полусреднего веса.

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Украинский боксер выиграл чемпионский бой в США

Напомним, что в январе этого года Голуб провел фантастический поединок против колумбийца Фиделя Монтерроса Муньоса.

Персона
Иван Голуб
Место
США
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Tarasik
Tarasik
а чем этот боксёр так знаменит?
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Tarasik, назови расеянского боксёра, ставшего чемпионом США? Есть ещё вопросы? Убогий....
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COFFEECELL
COFFEECELL
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