Знаменитый украинский боксер пошел в депутаты

Знаменитый украинский боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) заявил, что решил стать депутатом Киевского городского совета.

У себя в Instagram прославленный спортсмен отметил, что будет баллотироваться от партии УДАР Виталия Кличко.

"Друзья! Я официально стал кандидатом в депутаты горсовета. Баллотироваться буду в Дарницком районе, где я и вырос. Дарничане, надеюсь на вашу поддержку, 25 октября сделайте свой выбор", – написал Бурсак.

Макс Бурсак пошел в депутаты / Instagram Макса Бурсака

Все о местных выборах в Украине 2020 читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бурсак эффектно показал всему Instagram, что Крым является часть нашей страны.

У себя в аккаунте Максим разместил патриотичную иллюстрацию, где на желто-синем фоне было написано "Крым - это Украина".