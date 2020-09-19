Знаменитый украинский боксер показал в Instagram, чей Крым

Знаменитый украинский боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) эффектно показал всему Instagram, что Крым является часть нашей страны.

У себя в аккаунте Бурсак разместил патриотичную иллюстрацию, где на желто-синем фоне было написано "Крым - это Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля Бурсак нанес поражение чемпиону мира по кикбоксингу из России Максиму Смирнову (8-6-3, 4 KO).

8-раундовый поединок на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника.

8 декабря прошлого года Макс проиграл в Канаде местному бойцу Давиду Лемье (41-4, 34 КО) раздельным решением судей.

5 октября Макс победил грузина Бека Мухулишвили (5-9, 2 КО). Встреча Броварах завершилась техническим нокаутом в 5-м раунде. У представителя Грузии открылось сильное кровотечение из носа и рефери принял решение остановить встречу.