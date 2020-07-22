Знаменитый украинский боксер подписал контракт на чемпионский бой, – журналист

Знаменитый украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) заключил сделку на бой с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО), сообщает журналист издания The Athletic Майк Коппингер, ссылаясь на собственные источники.

Инсайдер сообщает, что бой пройдет в сентябре, а на кону будет стоять титул Чарло.

Twitter Майка Коппингера

В июне появилась новость, что Деревянченко начал переговоры об организации поединка против лучшего боксера 2019 года вне зависимости от весовой категории Сауля Канело Альвареса.

Свой последний бой Деревянченко провел в октябре 2019 года против Геннадия Головкина. В скандальном поединке судьи отдали казахстанцу спорную победу.

Сауль Альварес заявил, что именно Деревянченко был лучшим боксером в бою против Головкина.