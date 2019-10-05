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5 октября • обновлено в 22:28
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Знаменитый украинский боксер победил кровавым нокаутом - опубликовано видео

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Знаменитый украинский боксер, выступающий во втором среднем весе, Макс Бурсак (35-5-2, 16 КО) победил грузина Бека Мухулишвили (5-9, 2 КО) .

Поединок ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился техническим нокаутом в 5-м раунде. У представителя Грузии открылось сильное кровотечение из носа и рефери принял решение остановить встречу.

"Сегодня был разогревочный бой, далее в планах – титульный. Следите за моей карьерой, я удивлю еще не одним хорошим поединком", – сказал после боя Бурсак.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Макс получил серьезную травму в бою с узбеком Мукхитдином Раджапбаевым (13-6-1, 9 КО).

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Макс Бурсак
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