Знаменитый украинский боксер откровенно рассказал о завершении карьеры

Знаменитый украинский боксер Вячеслав Глазков объяснил завершение карьеры травмой колена, которую он получил в поединке против Чарльза Мартина в 2016-м году.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который с момента боя с Мартином не выходил на ринг, откровенно признался, что не захотел рисковать здоровьем и возобновлять карьеру.

"По поводу завершения карьеры особо и сказать нечего, случилась травма колена в бою с Мартином, перенес две операции, финита ля комедия... Вернуться – с радостью, да колено не позволяет! С Эгисом Климасом (менеджер Глазкова – ред.) разговаривали, он тоже предлагал вернуться, но я ему также ответил, что я-то с радостью, но здоровье не позволяет!" – приводит слова Глазкова TimE boxing UA.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полутяж Александр Гвоздик неожиданно объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже стали известны причины, которые вынудили спортсмена пойти на такой шаг.