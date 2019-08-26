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Знаменитый украинский боксер обвинил Головкина во лжи

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Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал слова своего будущего соперника казахстанца Геннадия Головкина, который накануне заявил, что "немного напуган" предстоящим поединком.

Украинец назвал это игрой на публику в исполнении легендарного ветерана.

"Уже завтра отправляюсь в Калифорнию, начинаю тренировочный лагерь. Как я отреагировал на слова Головкина? Никак. Думаю, он соврал. Думаю, он ничего не боится. Это просто такая игра на публику: "Ой, как я сильно боюсь этого дядьку". Но я не верю. Он не боится. И я не боюсь".

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко

wrestlingua.com

По словам украинца, он хорошо понимает, с кем ему придется выйти в ринг.

"Головкин - бывший чемпион мира в среднем весе, один из лучших бойцов в мире, однако его время подходит к концу. И я хочу стать тем, кто завершит его эпоху. Все говорят, что Головкин стар. Но я пока этого не вижу, ведь он побеждает молодых бойцов и делает это уверенно. Поэтому я не могу рассчитывать на то, что Геннадий постареет. Я готовлюсь к тому, что сойдусь в ринге с лучшей версией Головкина. Если я его нокаутирую, то не будет никаких вопросов. Я попытаюсь это сделать", - отметил Деревянченко.

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Напомним, 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин и Деревянченко разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, который ранее был отобран у мексиканца Сауля Альвареса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Деревяченко выиграл дуэль взглядов перед чемпионским поединком с Головкиным.

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Геннадий Головкин Сергей Деревянченко
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