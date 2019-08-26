Знаменитый украинский боксер обвинил Головкина во лжи

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал слова своего будущего соперника казахстанца Геннадия Головкина, который накануне заявил, что "немного напуган" предстоящим поединком.

Украинец назвал это игрой на публику в исполнении легендарного ветерана.

"Уже завтра отправляюсь в Калифорнию, начинаю тренировочный лагерь. Как я отреагировал на слова Головкина? Никак. Думаю, он соврал. Думаю, он ничего не боится. Это просто такая игра на публику: "Ой, как я сильно боюсь этого дядьку". Но я не верю. Он не боится. И я не боюсь".

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко wrestlingua.com

По словам украинца, он хорошо понимает, с кем ему придется выйти в ринг.

"Головкин - бывший чемпион мира в среднем весе, один из лучших бойцов в мире, однако его время подходит к концу. И я хочу стать тем, кто завершит его эпоху. Все говорят, что Головкин стар. Но я пока этого не вижу, ведь он побеждает молодых бойцов и делает это уверенно. Поэтому я не могу рассчитывать на то, что Геннадий постареет. Я готовлюсь к тому, что сойдусь в ринге с лучшей версией Головкина. Если я его нокаутирую, то не будет никаких вопросов. Я попытаюсь это сделать", - отметил Деревянченко.

Напомним, 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин и Деревянченко разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, который ранее был отобран у мексиканца Сауля Альвареса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Деревяченко выиграл дуэль взглядов перед чемпионским поединком с Головкиным.

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