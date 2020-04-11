Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) едва не был задержан полицией Лос-Анджелеса, за нарушение карантина в США.

На своей странице в Instagram 33-летний уроженец Шостки выложил видео, где во время пробежки по берегу океана его пытается догнать коп. Увидев правоохранителя украинец включил скорость и избежал ареста.

"Я на пробежке на Санта-Монике. Я если что быстро бегаю", - подписал ролик Редкач

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач уступил Дэнни Гарсии решением судей в главном бою вечера в Бруклине 25 февраля.