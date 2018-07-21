Знаменитый российский боксер рассказал, как Усику победить Гассиева

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд считает, что Усику в финальном бою WBSS против Гассиева нужно сполна использовать свою скорость и подвижность.

"Усик — боксёр очень умный, гибкий, очень пластичный, очень искусный и так как он передвигается, сегодня в тяжёлом весе нет никого. Эту лёгкость, этот "танец" он может демонстрировать весь бой. Очень быстрая передняя рука, комбинации", — цитирует Дрозда vringe.com.

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По мнению "чемпиона в отпуске" по версии WBC украинец может наслаивать комбинацию на комбинацию, серию на серию в высоком темпе, на высокой скорости, под разными углами.

"Он проводит огромную работу передней рукой: и в начале, и в конце, и на выходе, и в атаке, и в защите. Александру нужно "танцевать" и двигаться", — подытожил Дрозд.

Напомним, что бой Усик – Гассиев пройдет в субботу, 21 июля. Ранее букмекеры изменили ставки на общий результат боя Усик - Гассиев, обвалив их в пользу россиянина.

Интересно, что на самой процедуре взвешивания Усик и его соперник по финалу WBSS Мурат Гассиев показали совершенно одинаковый вес.