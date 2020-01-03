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3 января • обновлено в 10:48
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Знаменитый российский боксер после позорного поражения объявил о завершении карьеры

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Бывший чемпион по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что не будет устраивать прощальный бой после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну.

"Я должен был побеждать в этом бою, но я уступил. Я не проиграл, я просто не смог выиграть. Особенно мастерского в сопернике ничего не было, но я и с таким не смог справиться. Надо было найти в себе силы и сказать себе "хватит"", – цитирует Лебедева агентство Eurosport.

Денис Лебедев

Денис Лебедев

Спорт-Экспресс

Он также объяснил, что прощальный поединок – это шоу, которое противоречит его принципам.

"Это будет больше похоже на шоу. То есть надо будет выбрать противника заведомо слабее себя. Я таких вещей не люблю. Если ты выходишь сражаться, то всегда должен быть интерес. А выбрать кого-то заранее для победы? Нет, я смотрю на эти вещи по-другому", – добавил боксер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря 2019 года Денис Лебедев без шансов проиграл свой первый бой после возвращения на ринг южноафриканцу Табисо Мчуну.

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Тема
WBA
Персона
Денис Лебедев
Место
Россия
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