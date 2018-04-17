Знаменитый кикбоксер может заменить Усика в финале WBSS

Латвийский экс-чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис (23-1, 18 KO) заявил, что готов заменить травмировавшегося Александра Усика (14-0, 11 КО) в бою против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО).

"Александр, ты себя хорошо чувствуешь? Я очень! Желаю тебе скорейшего выздоровления, а если что, то я готов заменить тебя в финале!", - написал у себя в Instagram бронзовый призер чемпионата мира по кикбоксингу.

Напомним, что украинский чемпион мира Александра Усик начал восстановительные процедуры после травмы локтя, которую он получил во время подготовки к финалу Всемирной суперсерии бокса (WBSS).