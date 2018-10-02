Знаменитый экс-чемпион мира по боксу трагически погиб в ДТП

Легендарный немецкий боксер и экс-чемпион мира Грациано Роккиджани погиб в дорожно-транспортном происшествии в Италии. Смерть знаменитого спортсмена подтвердила полиция Бранденбурга.

54-летнего боксера нашли мертвым близко полуночи на автостраде SS121 недалеко от Палермо.

Грациано Роккиджани

Согласно полицейскому отчету Роккиджани двигался вдоль шоссе, когда его сбил автомобиль, за рулем которого был 29-летний местный житель. Отмечается, что в том месте нет обустроенной обочины для пешеходов. Также остается загадкой, что там ночью делал немецкий спортсмен.

Трасса SS121

"Да, это правда. Мой сын был сбит машиной на Сицилии. Сегодня утром нам сообщили об этом из полиции, но мы точно не знаем, что произошло ", - цитирует женщину rga.de.

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Как любитель боксер провел 122 поединка, становился чемпионом Германии. В качестве профессионала Роккиджани выступал с 1983-го по 2003 год. Немец провел 48 боев, одержав победу в 41 из них. Боксер становился чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), а также Всемирного боксерского совета (WBC).

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