Диетолог Лопеса: думаю, что прежнего Ломаченко мы уже не увидим

Украинский диетолог, который сейчас работает с Теофимо Лопесом, Александр Фока заявил, что не был удивлен из-за поражения Василия Ломаченко в бою против американца.

В интервью изданию Tribuna он назвал несколько причин, по которым мы уже не увидим тот уровень бокса, который ранее демонстрировал наш соотечественник. Первой из них, по мнению диетолога, является возраст украинца.

"Василий, начиная с боя против Педрасы, начал проседать функционально, это было очень заметно, хотя они с папой провели колоссальную работу в тренировочном лагере. Анатолий Николаевич (Ломаченко-старший – Ред.) любитель сверхнагрузок, но Василий – возрастной боец. Имея за плечами такую любительскую карьеру, его естественный ресурс заканчивается. И восстанавливается он с каждый боем все хуже. Нужно пересматривать нагрузки и корректировать восстановление", – считает Фока.

Он также отметил, что после нокдауна в поединке против Хорхе Линареса Ломаченко начал более осторожно вести себя на ринге.

"Еще одна причина – во время боя с Линаресом Василий оказался на канвасе, с того момента он начал опасаться и осторожничать. Если раньше он сближался, а потом делал наброску, то после нокдауна он сближается без ударов. Это было заметно и в бою с Кэмпбеллом, и в бою с Лопесом. Думаю, что прежнего Василия мы уже больше не увидим, так как он становится старше, а папа хоть и гениальный аналитик и стратег, но не сможет кардинальным образом поменять что-то в подготовке", – добавил Фока.

Отметим, что ранее он работал с Александром Усиком, а сейчас помогает Денису Беринчику, Кубрату Пулеву и другим известным боксерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес рассказал, что не смог нормально пообщаться с Ломаченко после их поединка.