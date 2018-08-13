МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Знаменитый боксер вывесил в США украинский флаг

12.2тЧитать новость на украинском

Знаменитый боксер-средневес Евгений Хитров устроил проукраинский перфоманс во время пребывания в США. Спортсмен вместе со своим другом посетил музей искусств в Филадельфии, где сделал фото возле статуи вымышленного киногероя Рокки Бальбао. При этом Хитров вместе с товарищем растянули флаг Украины.

"Спасибо Генычу за четкий день", – подписал Евгений эффектный снимок, который выложил на своей странице в социальной сети Instagram. В комментариях поклонники боксера поблагодарили его за патриотичное фото. "Респект", "Спасибо вам, парни, за это фото! Класс!" – написали болельщики.

Новости
Знаменитый украинский боксер показал, как развлекается в Чернобыле - опубликованы фото

Отметим, что "Украинский лев", как называют Хитрова, не выходил в ринг с декабря прошлого года, когда победил техническим нокаутом американца Джонатана Батисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA.

Персона
Евгений Хитров
Место
СШАФиладельфия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
4
Смешно
26
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трампенчук Стыць
Трампенчук Стыць
Предлагаю, ему Героя Украины дать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
Рокки топчет хохляцкий флаг - зачот.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги