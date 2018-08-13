Знаменитый боксер вывесил в США украинский флаг

Знаменитый боксер-средневес Евгений Хитров устроил проукраинский перфоманс во время пребывания в США. Спортсмен вместе со своим другом посетил музей искусств в Филадельфии, где сделал фото возле статуи вымышленного киногероя Рокки Бальбао. При этом Хитров вместе с товарищем растянули флаг Украины.

"Спасибо Генычу за четкий день", – подписал Евгений эффектный снимок, который выложил на своей странице в социальной сети Instagram. В комментариях поклонники боксера поблагодарили его за патриотичное фото. "Респект", "Спасибо вам, парни, за это фото! Класс!" – написали болельщики.

Отметим, что "Украинский лев", как называют Хитрова, не выходил в ринг с декабря прошлого года, когда победил техническим нокаутом американца Джонатана Батисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA.