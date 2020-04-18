Знаменитый боксер устроил понты в ринге и был нокаутирован: в сети вспомнили легендарный бой

Максим Богданов Бокс 21:45, 18.04.2020 Обновлено: 21:45, 18.04.2020

10 лет назад, 17 апреля 2010-го состоялся один из знаковых поединков эпохи между Лучианом Буте и Эдисоном Мирандой.

Колумбиец уверенно вел бой и в третьем раунде решил продемонстрировать свое преимущество перед румынским соперником. Боксер стал опускать руки, демонстративно показывая, что удары Буте не приносят ему никакого урона.

В какой-то из моментов Эдисон заигрался и пропустил мощнейший апперкот, отправивший его в тяжелый нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, гигантского сумоиста наказал крохотный соперник за понты перед боем. Курьезный эпизод произошел на турнире по сумо Daisoya в японском Тохоку. Видео со скоротечного выступления двух спортсменов стало вирусным в соцсетях.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

"Зачем эта ложь?" Киевский нейрохирург показала 1500 грн зарплаты

Россия готовила террористов "ДНР" с 2008 года: в сети всплыли доказательства

"Адский ад!" Фото больницы, где лечат больных COVID-19, потрясли сеть

Пасха 2020: священники позвали в храмы, врачи бьют тревогу из-за коронавируса

Хруст умирающего Донбасса