Знаменитый боксер пригрозил Усику: спортивные итоги 28 сентября

Британский супертяж пригрозил Усику, появились новые фото Свитолиной для известного глянца и Виталий Кличко сделал интригующее заявление. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 сентября.
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