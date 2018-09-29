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Знаменитый боксер пригрозил Усику: спортивные итоги 28 сентября

3.5тЧитать материал на украинском

Британский супертяж пригрозил Усику, появились новые фото Свитолиной для известного глянца и Виталий Кличко сделал интригующее заявление. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 сентября.

Кроме того, Суркис эпично высмеял Леоненко, а украинского боксера унизили промороликом чемпионского боя. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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