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16 мая • обновлено в 03:14
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Знаменитый боксер назвал неадекватом борца Грицая, который вызвал на бой Усика

18.1т
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Знаменитый украинский боксер Максим Бурсак раскритиковал борца Богдана Грицая за то, что тот бросил вызов Александру Усику.

По мнению Бурсака, чемпион мира U-23 решил просто попиариться за счет супертяжа.

Максим Бурсак

Максим Бурсак

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"Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. У Усика свой путь, есть цель – Джошуа, Уайлдер. Какой Грицай? При чем тут он? Зачем он бросает вызов? Усик ведь боксер, а не борец, не рукопашник. Пускай Грицаю бросит вызов стрелок из пистолета. Скажет: "Давай". Это неадекваты какие-то. Ну, я имею ввиду этого Грицая. Кто это такой? Хороший борец? Это он, наверное, решил пропиариться на имени Саши. Не могу понять смысла этого", – цитирует Бурсака XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Богдан Грицай вызвал Александра Усика на бой без правил после того, как боксер показал, как расправился с "диванным экспертом". В ответ супертяж заявил, что готов выйти на поединок только по правилам бокса.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Богдан Грицай Макс Бурсак Александр Усик
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