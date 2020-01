Знаменитый боксер брутальным нокаутом завоевал чемпионский титул

Знаменитый колумбийский боксер Элейдер Альварес (24-1, 13 КО) добыл эффектную победу над американцем Майклом Силсом (24-2, 18 КО).

Десятираундовый поединок за вакантные пояса чемпиона по версиям WBC Continental Americas и WBO Inter-Continental прошел в Вероне (США) и завершился досрочно.

В седьмом раунде 35-летний колумбиец мощно пробил с правой, после чего его соперник уже не смог подняться. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

The sound of that right hand from Eleider Álvarez on Michael Seals: YIKES pic.twitter.com/kb8flnEjTw