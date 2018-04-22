Знаменитый боксер нокаутировал соперника за 39 секунд

Британский экс-чемпион мира пакистанского происхождения Амир Хан (32-4, 20 КО), выступающий в первой полусредней весовой категории, нокаутировал канадца Фила Ло Греко (28-4, 15 КО). Поединок прошел в Ливерпуле (Англия).

Уже после 15 секунд боя Греко оказался в нокдауне, после чего последовало еще несколько серий от Хана. На 39-й секунде Греко снова оказался на полу и Рефери остановил встречу, даже не начиная отсчет.

Амир Хан - Фил Ло Греко

Амир Хан - Фил Ло Греко

Амир Хан - Фил Ло Греко

Амир Хан - Фил Ло Греко

Амир Хан - Фил Ло Греко

Амир Хан - Фил Ло Греко

Амир Хан - Фил Ло Греко

Амир Хан - Фил Ло Греко

Это был первый бой Хана с мая 2016 года, когда он проиграл нокаутом Саулю Альваресу.

Напомним, что 6 марта Альварес попался на допинге.