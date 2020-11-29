Знаменитый блогер брутально нокаутировал звездного рекордсмена НБА. Видео

Известный американский баскетболист Нейт Робинсон потерпел разгромное поражение от видеоблогера Пола Джейка в выставочном поединке перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса.

36-летний Нейт, который в 2010 году стал первым трёхкратным победителем в истории конкурса по броскам сверху в Национальной баскетбольной ассоциации, закончил бой на канвасе.

Джейк, обладающий 20 млн подписчиков на Youtube, с первых минут мощно атаковал и уже во втором раунде отправил Робинсона в нокдаун. Нейт смог подняться и через несколько секунд пропустил мощнейший правый в челюсть. От такого удара баскетболист свалился, как подкошенный и долго приходил в себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный бой вечера между Тайсоном и Джонсом завершился вничью. Судейская коллегия не решилась отдавать победу кому-то одному.