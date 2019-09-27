"Сойдет в катастрофу": Фьюри сделал сенсационное признание о бое с Кличко

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) признался, что заранее знал о том, что после боя против Владимира Кличко в конце 2015 года его жизнь превратится в кошмар.

"Когда мне предложили бой с Кличко, я подумал: "Хм. Когда я выиграю, у меня больше не будет целей". Потому я почти наверняка знал, чем всё закончится... Что все сойдет в катастрофу после триумфа. Перед боем сильно депрессировал. Знал, что выиграю, и помню, как говорил родне: независимо от исхода, я, наверное, уже больше не буду потом боксировать", — цитирует Фьюри Vringe.com.

По словам Фьюри, эйфория от победы над Кличко, что теперь он — самый сильный в дивизионе, длилась считанные минуты.

"Вышел, побил его. Пять минут был счастлив, потом ушёл в раздевалку, сел, и такой: "Всё? Взял пять мировых поясов, побил второго по времени чемпионства супертяжа в истории. Что же дальше? Смысла больше нет. Всё кончено", — заявил Тайсон.

В 2016-м , Фьюри отказался от проведения матча-реванша с Владимиром Кличко из-за депрессии и попался на кокаине.

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