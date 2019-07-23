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"Знаешь, что будет?" Кличко в спарринге "потолкался" с молодым боксером

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Легендарный Владимир Кличко продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на то, что, по его словам, не собирается возвращаться на ринг.

Наш супертяж провел серию спаррингов на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Кличко-младший оказался на одном ринге с юными боксерами, для которых провел мастер-класс. Соответствующее фото и видео на своей странице в социальной сети Facebook опубликовало "Братство Кличко". "Владимир Кличко сегодня провел тренировку на Олимпийских базе в Киеве! Чемпион в деле", – говорится в сообщении.

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Владимир с удовольствием потренировался и дал несколько советов начинающим боксерам. "У вас что, столько левшей? Передняя нога, особенно с левшой, это как на минном поле. Если у тебя голова ушла за переднюю ногу, ты потерял баланс. Знаешь, что произойдет? Ага!" – сказал прославленный чемпион, в шутку отталкивая спарринг-партнера к канатам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко выступил с официальным заявлением относительно возобновления карьеры.

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Персона
Владимир Кличко
Место
Украина Киев
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Андроник Оксана
Андроник Оксана
Мой выбор всегда чистый спорт Украинский был сделан за всю нашу украинскую елиту не только в спорте за Вас Клички поздравляю с днём рождения Виталий прошедшим секретный поклонник ОксанаА.Тайсон
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