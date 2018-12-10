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''Злобная сволочь'': росСМИ раскритиковало Ломаченко

6.7тЧитать материал на украинском

Обозреватель российского издания "Советский спорт" Владислав Усачев раскритиковал Василия Ломаченко за его поединок против Хосе Педрасы. По мнению журналиста из РФ, украинский чемпион выглядел очень неубедительно, был малоактивным и не показал привычного для себя уровня.

"Ломаченко был очень пассивен. При этом, что меня напрягает: у него была травма плеча, но с ногами все было в порядке? Где его феноменальная мобильность и моторика силы передвижения? Куда это подевалось и почему? Конечно, украинские фанаты скажут, что я злобная рашистская сволочь, а в России нет боксеров чем-то сравнимых с Ломаченко по статусу. Да, правда – в России нет таких боксеров. Да, правда, что я сволочь, но правда и в том, что Ломаченко провел свой худший бой за последние года три", – сказал Усачев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу в объединительном бою единогласным решением судей – 119:107, 117:109, 117:109, завоевав пояса чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

После боя наш соотечественник резко ответил Педрасе на его желание провести матч-реванш, назвав такой поединок неинтересным.

Кроме того, менеджеры украинского чемпиона назвали предварительную дату нового боя.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Источник
Источник:"Советский спорт"
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Спасиба, абарзиватиль, шта знакомишь нас с трешевыми высерами из фашистской педерации!
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Та нет.Ты просто лох,не понимающий бокс))Какой дурак тебя на работе держит?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Столько вопросов к Ломаченко....Одень перчатки,каппу и возьми интервью.
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