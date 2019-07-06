Линейный чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) вспомнил свой бой с украинским боксером Владимиром Кличко, обвинив того в обмане.

"Кличко был крутым чемпионом, отличная карьера. Но уважаю ли я его как личность? Фигушки! Он — жулик! С головы до пят жулик, нытик и обиженка. Победа значит для него так много, что он готов на все. Он даже жульничать был готов. Вокруг боя было столько вранья", — цитирует Фьюри Vringe со ссылкой на Sporttalk.

Британец привел примеры

"Они даже на взвешивании всем наврали. Что они там сообщили? 112 кг? Да я в последний раз столько весил 10 лет назад. Это все игры разума. Даже (тренер) дядя Питер спросил меня: "Ты что, разве не поел утром?" А я ему ответил: "Это все ерунда. Я вешу 116 кг". Мы проверили — 116,1 кг. Все четко. Это только первое его жульничание. А еще у него были такие ботинки, чтобы казаться выше. И казалось, будто он одинакового со мной роста (рост Фьюри 206 см, Кличко 198 см). Я ему так и сказал: "Ты накрутил весы, ты вышел в стельках. Что ты еще задумал?" И я был прав. Третье, что они сделали — покрытие ринга. В день боя я выхожу в ринг, чтобы его опробовать. А там, представьте, 4 см пенки. Он словно матрас с эффектом памяти. Я сразу же сказал, что драться на нем не смогу. Я себя чувствовал словно космонавт на луне", — вспоминает британец.

Тайсон вспомнил и о том, что ему пришлось драться в неудобных перчатках.

"Было уже слишком поздно. Пришлось выбирать: драться или отказаться. И я сказал: "Хрен с вами. Не буду отказываться из-за перчаток". И я дрался в этих ср**ых перчатках. Это было четвертое жульничание. Но и это не все. Стороны имеют право присутствовать во время тейпирования оппонента. Виталий наблюдал внимательно за тем, как мне тейпируют руки. Но когда к Владимиру пошел мой отец, тот уже сидел затейпированным и в перчатках", - рассказал Фюри.

Его отец Джон Фьюри устроил скандал.

"Папа говорит мне: "Сваливаем отсюда. Эти пид**ы жульничают на каждом шагу". А я сижу такой в шоке, думаю: "Блин, ну сколько это еще будет продолжаться? Ты ведь и так фаворит, мне ведь и так букмекеры не дают ни шанса. Но мы вновь настояли на своем, заставили их драться честно. Мы увидели все их жульничания, мы заставили все сделать как надо. И тогда я понял, что Владимир уже проиграл. Что я уже победил его, еще до начала боя. У него на лице было все написано. Лузер. Ведь все его хитрости не сработали. Осталось последнее, дело за малым. И я вышел в ринг и просто сделал свою работу, сыграл свою роль", - подытожил Тайсон Фьюри.

Напомним, что 28 ноября 2015 года чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко сенсационно проиграл в бою с британцем Тайсоном Фьюри. Поединок в Дюссельдорфе на стадионе Esprit Arena завершился поражением украинского супертяжа по очкам – 112:115, 112:115, 111:116.

После боя Владимир признал свое поражение и силу оппонента.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко жалеет, что не смог получить реванш с Фьюри, несмотря на то, что как человек он ведет себя отвратительно.

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