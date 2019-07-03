"Животное!" Что сейчас происходит в мире бокса

Публикации OBOZREVATEL о боксе вызывают у вас, друзья, интерес. И это нас радует. Этому способствуют победы Александра Усика, Василия Ломаченко, Александра Гвоздика, Артема Далакяна, Сергея Деревянченко и других наших ребят на профессиональном ринге.

Напомним, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) в первой добровольной защите своего титула на ринге в Филадельфии победил техническим нокаутом боксера из Франции конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

О преимуществе нашего соотечественника до прекращения боя в пятом раунде из-за травмы его соперника красноречиво свидетельствует статистика. Гвоздик нанес 204 удара и 47 из них были точные (кпд - 23%), а Нгумбу – 108 и прицельных 18 (17%).

Этот поединок уже вошел в историю профессионального бокса. И теперь, безусловно, вызывает интерес вопрос относительно следующего соперника Александра Гвоздика. А им предположительно осенью должен стать американец Маркус Браун (23-0-0, 16 КО), который в качестве обязательного претендента попытается отобрать у украинца чемпионский титул.

Причем следует сказать, что у Маркуса есть право выбора, поскольку он, кроме звания обязательного претендента по линии WBC, еще владеет поясом "временного" чемпиона WBA.

Добавим и то, что Александр Гвоздик после завоевания титула чемпиона мира WBC заявил о своей цели объединить пояса по другим версиям полутяжелого веса. А ими владеют три россиянина: WBA – Дмитрий Бивол (16-0, 11 КО), IBF – Артур Бетербиев (13-0. 13 КО) и WBO – Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО).

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После боя с Кроллой Ломаченко получил подарок от известного немецкого дизайнера Филиппа Плейна. Его компания Billionare создала для Василия уникальный халат, в котором он вышел в ринг, из крокодиловой кожи. Также Плейн презентовал боксеру кожаную желтую сумку: "Поздравляю с большой победой. Очень гордимся быть частью твоей команды".

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Суперзвезда бокса Флойд Мэйвезер явился на матч НБА между "Клипперс" и "Голден Стэйт" (105:132) с четырьмя золотыми цепями весом 11 кг. Хотя Фаны больше ждали, что он сделает заявление о матче-реванше с Пакьяо. Но нет.

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В Ливерпуле боксерский бой закончился преждевременно. Британский супертяж Кэш Али был дисквалифицирован за укус! В поединке со своим соотечественником Дэвидом Прайсом он в пятом раунде повалил соперника на настил и вонзил зубы ему в живот, за что поплатился первым поражением в карьере. Прайс был возмущен: "Я больше не выйду в ринг против такого животного".

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Многие боксеры перешли в профессионалы после побед на любительском ринге. В каких весовых категориях будут проводить свои бои любители на олимпийском ринге в Токио-2020. В регламент турнира внесены изменения: мужчины теперь будут соревноваться не в десяти категориях, как это было в Рио-2016, а в восьми – до 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. Отсутствуют бывшие веса до 49 и 60 кг, изменены – до 56 на 57 кг и до 64 на 63 кг. Уверен, некоторых из победителей и призеров Игр-2020 со временем увидим на профессиональном ринге.

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Экс-тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс заявил: "Пообщался с ним – о возвращении в ринг он не думает. Владимир счастлив в своей нынешней жизни". В отличие от своей бывшей невесты и матери его дочери Хайден Паннетьери. Ее прогулка по барам Голливуда с новым бойфрендом Брайаном Хикерсоном закончилась вызовом полиции из-за побоев со стороны молодого человека. Выпущен под залог в 50 тысяч долларов.

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28-летний чемпион WBA и WBC Сауль Альварес по очкам одолел Дэниэла Джейкобса (116:112 и дважды по 115:113), отобрав у него титул IBF. "Думал, бой будет интереснее. Трилогия с Головкиным? Для меня история окончена", – заявил мексиканец, к которому подбирается наш средневес Сергей Деревянченко, претендент на чемпионский пояс.

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