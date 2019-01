''Живи с этим, ссыкун'': известный боец унизил Хабиба

Известный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйт Диас, комментируя твит Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрегора, унизил дагестанца.

"Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны", – написал Диас в Twitter.

I slapped you in your head you and your team didn’t do shit ...

Live with that ur all pussies — Nathan Diaz (@NateDiaz209) 13 января 2019 г.

Хабиб попытался дать отпор 33-летнему американцу.

"Ты прятался за охраной и убежал, трус. Это четко видно на видео. В тот вечер мы просто размазали вас, говнюк", – написал Нурмагомедов.

You was hiding behind security and ran away coward, it’s clear on the video. We just smashed your team that night you punk pic.twitter.com/xvJoO8thxo — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 13 января 2019 г.

Однако последнее слово все равно осталось за Нэйтом.

"Будь реалистом. Ты знаешь, что произошло. Смирись с этим".

Be real

You know what happened live with it 😊👋 — Nathan Diaz (@NateDiaz209) 13 января 2019 г.

В 2015 году Нэйт с братом подрался с Хабибом и командой в зрительном зале на турнире WSOF в Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября в Лас-Вегасе Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову поединок за титул чемпиона UFC в легком весе. При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора. После этого на арене началось настоящее побоище, которое остановили только силами полиции.

