"Живем на одной земле": Ломаченко объединил Украину с Россией

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко заявил, что для него Украина и Россия до сих пор являются одним целым.

"По сути, мы являемся одним народом. Я с детства когда рос у меня не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Для меня не было понятия, что это какие-то другие люди, другая страна, граница какая-то – у меня не было такого никогда. Я все время думал о том, что мы – единый народ, что мы православные христиане все, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить все принципы и веру", – сказал Ломаченко в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" на Youtube-канале российской церкви "Корсунская пустынь".

Кроме того, в этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Отметим, что Ломаченко 19 апреля опубликовал в Instagram видео, в котором вместе с российскими актерами и священниками в стихотворной форме поздравил Украину и украинцев с Пасхой.

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