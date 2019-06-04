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Жирный Энди и Коля-кувалда: 5 шокирующих чемпионов мира в боксе

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Многие смеялись (и до сих пор посмеиваются) над ним, но после нокаута Энтони Джошуа все резко изменилось - Энди Руис-младший одной победой изменил очень многое в мировом боксе.

Внешне Руис никак не тянет на топ-бойца хевивэйта, но уже доказал на ринге, что является таковым. Вопреки внешнему виду - явному лишнему весу и многочисленным жировым отложениям. Оказывается, чемпионам можно вовсе и не качать пресс?

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Впрочем, Руис не один такой, неординарный чемпион. OBOZREVATEL вспоминает всю историю хевивэйта и вместе с "Жирным Энди" находит пятерку самых необычных чемпионов элитного бокса.

Итальянский гигант: 9 килограмм со старта и два метра ростом

Примо Карнера (Италия)

Абсолютный чемпион мира 1933-1934

В "древние" времена, когда еще никто и не помышлял о поясах разных боксерских ассоциаций, однажды сильнейшим в мире стал итальянец - Примо Карнера. Он был чемпионом недолго, меньше года в 1933-1934 годах. Но запомнился любителям бокса надолго.

Примо Карнеро (слева) во время одного из боев

Примо Карнеро (слева) во время одного из боев

В чемпионском бою вес Карнеры составлял не так уж и много - 117 кг, однако его рост перемахивал за 2 метра (по разным данным состоял от 200 до 205 см). Что и говорить, если уже при рождении Примо весил больше 9 кг, а позже был буквально на 2 головы выше других!

Однако карьера у Примо сложилась таким образом, что большую ее часть в начале он проводил нечистые договорные бои (где зачастую ему просто поддавались), а пребывание на вершине было "сиюминутным". Затем была потеря титула (через 8 месяцев), болезнь, Вторая мировая война и плен в трудовых лагерях (во время войны Карнеро успел повоевать в итальянском сопротивлении)

Примо Карнеро (слева)

Примо Карнеро (слева)

Как Большой Джо одолел время

Джордж Форман (США)

Абсолютный чемпион мира WBC (1973-74), WBA (1973-74, 1994-95), IBF (1994—95)

Он далеко не всегда впечатлял габаритами, но не один раз возвращался в бокс и бился до 45-ти - легендарному Джо Форману и сегодня вряд ли найдутся равные.

Джо Форман (справа) против Эвандера Холифилда

Джо Форман (справа) против Эвандера Холифилда

Приключение Формана в целом начинались еще с боя с Муохаммедом Али в 1974-м, через три года после чего Джо решил завязать с боксом и… стать проповедником. Но спустя 10 лет (!) Форман вернулся на ринг и в свои 42 (!)провел чемпионский бой с Эвандером Холлифилдом. На то время Форман весил 117 кг, но выглядел не особо хуже Холифилда.

А через 3 года, когда Джо было 45 лет, он завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса.

Джо Форман отлично живет и по сегодняшний день

Джо Форман отлично живет и по сегодняшний день

Русский гигант - "Никола Питерский"

Николай Валуев (Россия)

Чемпион мира WBA (2005-2007, 2008-2009)

В эпоху американского доминирования и успехов братьев Кличко явление Николая Валуева воспринималось как "русско-советская" шутка. Лысый здоровяк 203 см роста изначально никак не выглядел топ-боксером, который может тягаться с техничными соперниками.

Николай Валуев (слева)

Николай Валуев (слева)

И тем не менее, за несколько лет Валуев таки добыл себе славу - Николай дважды становился чемпионов мира по линии WBA. Однако больше Валуев запомнился не успехами на ринге, а своим образом. Фанаты, конечно же, не оставили его в покое и быстро нарекли "Русский гигант", "Зверь с востока" и "Никола Питерский" (за место рождения). Но излюбленными стало "Железная башка" и "Коля Кувалда" - за огромную лысую голову и большие кулаки (Николай установил рекорд как тяжеловес с самыми большими кулаками за всю историю бокса (43 см)).

По завершении карьеры боксера Николай Валуев подался в депутаты

По завершении карьеры боксера Николай Валуев подался в депутаты

Быстрый Бриггс, который охотился за Владимиром Кличко

Шэннон Бриггс (США)

Чемпион мира WBO (2006-2007)

Если бы не Шэнннон Бриггс, бокс 2000-х был бы гораздо скучнее. Пусть Бриггс и не запомнился большими габаритами (хотя в свои золотые годы никогда не обладал отменной мускулатурой), но всегда выглядел и вел себя одиозно.

Шэннон Бриггс (слева)

Шэннон Бриггс (слева)

Фанаты одновременно любили и не любили Бриггса. С одной стороны, от Шэннона часто нельзя было ожидать длинного зрелищного боя - из 68-ми своих боев американец 38 соперников уложил в 1 раунде (а минимум 7 - за первые 30 секунд)!

Но этот "недостаток" Бриггс компенсировал своим неординарным видом (когда отрастил волосы и завел светлые дреды), а также острым словцом и выходками. Особенно помнит Бриггса наш Владимир Кличко, когда американец буквально "прилип" к украинцу с желанием вызвать Владимира на бой. Бриггс врывался к нему в тренировочный лагерь, на пресс-конференции, в ресторан (где обедал украинец), однажды даже бросил в него ботинок. А когда Кличко проводил тренировку на воде, плывя на доске, откуда ни возьмись появился Бриггс на катере и волнами опрокинул Владимира в воду. Однако их бой так и не состоялся.

Одиозный Шэннон Бригс

Одиозный Шэннон Бригс

"Как дела в качалке, ребята?"

Андрес "Энди" Понсе Руис-младший (Мексика)

Чемпион мира WBA (Super) (2019-н.в.), WBO (2019-н.в.), IBF (2019-н.в.) и IBO (2019-н.в.)

В данном случае особо рассказывать нечего, вы сами все видели. Парень, не хватавший звезд с неба в хевивэйте, в один день побил чемпиона и взял сразу четыре чемпионских пояса! И все это - с весом в 121,5 кг и многочисленными "сальными запасами" на боках.

Энди Руис не оставил шансов Энтони Джошуа

Энди Руис не оставил шансов Энтони Джошуа

Энди Руис против Энтони Джошуа

Энди Руис против Энтони Джошуа

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WBAWBOWBC
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Энди Руис-младшийЭнтони ДжошуаМохаммед АлиЭвандер ХолифилдВладимир КличкоШеннон БриггсНиколай Валуев
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