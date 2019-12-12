"Жирная свинья": промоутер Ломаченко вскипел из-за реванша Джошуа – Руис

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела украинского суперчемпиона Василия Ломаченко, жестко раскритиковал мексиканца Энди Руиса.

Представителю нашего боксера очень не понравилось отношение супертяжа к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Боб Арум

"У бойцов есть ответственность не только перед собой, но и перед публикой. Руис отказался от нее, когда вышел в ринг и выглядел, как жирная свинья. При этом он еще и рассчитывал, что сможет защитить свои титулы. Это был не бой. Любой нормальный супертяжеловес победил бы Энди Руиса в тот вечер. Вы понимаете это, как и я. Джошуа сделал то, что от него требовалось, не нужно петь ему дифирамбы", – цитирует Арума XSPORT со ссылкой на Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энди Руис разгромно проиграл Энтони Джошуа единогласным решением судей и лишился трех чемпионских поясов.

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