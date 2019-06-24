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Жертва Ломаченко вернулся в ринг и победил скандальным нокаутом: видео

2.3тЧитать материал на украинском

Кубинский боксер Гильермо Ригондо добыл скандальную победу над мексиканцем Хулио Сехой в поединке, который накануне состоялся в Лас-Вегасе.

Ригондо, который в декабре 2017 года проиграл Василию Ломаченко, отказавшись продолжать бой в шестом раунде, победил техническим нокаутом в восьмом раунде. При этом решение рефери остановить поединок вызвало множество споров.

Ригондо – Сеха

Ригондо – Сеха

Boxing Scene

На кону боя Ригондо – Сеха стоял статус официального претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во втором легчайшем весе. Боксеры устроили настоящую рубку, избивая друг друга сильнейшими ударами.

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В восьмом раунде рефери снял с обоих бойцов по баллу за грязный бокс, а затем Ригондо отправил мексиканца на канвас. Сеха поднялся на счет "шесть" и готов был продолжать драться, но рефери по непонятной причине мгновенно отдал победу Ригондо.

Как сообщал OBOZREVATEL, кубинский тяжеловес Юниер Дортикос победил в полуфинале Всемирной суперсерии бокса, завоевав пояс Александра Усика.

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Персоны
Гильермо РигондоВасилий Ломаченко
Место
СШАЛас-Вегас
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Разве это бокс?
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