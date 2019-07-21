Британский боксер Дерек Чисора (31-9), которого в чемпионском бою в 2012 году избил Виталий Кличко, эффектно победил Артура Шпильку (22-4) из Польши.

Первый раунд проходил в относительно равной борьбе, с небольшим преимуществом супертяжа из Британии. Развязка наступила уже на первой минуте второго раунда.

Чисора - Шпилька

Чисора - Шпилька

Чисора - Шпилька

35-летний Чисора прижал соперника к канатам и провел мощнейшую комбинацию из нескольких ударов. Жесткий хук справа отправил Шпильку в глубокий нокаут.

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Напомним, что в своем крайнем бою Чисора проиграл нокаутом Уайту. Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International завершился нокаутом в 11-м раунде.

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