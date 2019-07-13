Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Жертва Кличко проиграл в подлом бою, ударив рефери - опубликовано видео

2.2т Читать материал на украинском

Нигерийский супертяжеловес Сэмюэл Питер проиграл техническим нокуатом Хьюи Фьюри. Бой прошел в Саудовской Аравии и завершился досрочной победой брата Тайсона Фьюри .

Поединок проходил с большим количеством нарушений правил со стороны Питера, который бил оппонента по затылку, не останавливался после команды рефери и несколько раз наносил удары ниже пояса.

Питер - Фьюри

Питер - Фьюри

Twitter.com/_Gordonski

Питер - Фьюри

Питер - Фьюри

Twitter.com/_Gordonski

Питер - Фьюри

Питер - Фьюри

Twitter.com/_Gordonski

В седьмом раунде после одного из клинчей Питер по касательной нанес удар рефери, а затем заявил что Фьюри травмировал ему руку. Судья проигнорировал жалобу темнокожего боксера, присудив ему поражение.

Новости
Боксер из Сум мощным нокаутом добыл чемпионский титул

Напомним, что "нигерийский кошмар" в 2008-м проиграл Виталию Кличко бой за чемпионский пояс по версии WBC

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel