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"Женился бы на Сереге": "неадекватный" Усик дал огненный комментарий о подготовке к бою с Такамом

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Украинец Александр Усик продолжает усиленную подготовку к дебюту в супертяжелой весовой категории. 17 или 25 мая наш боксер в Чикаго выйдет в ринг против представителя Камеруна Карлоса Такама.

Весь тренировочный лагерь Усика проходит в Украине. Сейчас Александр занимается на Олимпийской базе. На официальном YouTube-канале спортсмена было опубликовано видео его тренировок. Одним из самых эпичных моментов ролика произошел после велопробежки Усика. Один из членов команды Александра сделал ему коктейль, который невероятно нравится боксеру.

"Женился бы на Сереге": "неадекватный" Усик дал огненный комментарий о подготовке к бою с Такамом

кадр из видео

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"Друзья, вы не представляете насколько он вкусный. И полезный. Если бы я был неадекватным и у меня не было любимой жены, то, я бы, наверное, женился на Сереге", – поделился своими впечатлениями Усик, рассмеявшись в камеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик словами Тараса Шевченко обратился к украинцам.

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Тема
Усик – Такам
Персона
Александр Усик
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