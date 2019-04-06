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Усик рассказал, что делает перед каждым боем

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Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что перед выходом в ринг выполняет один и тот же ритуал.

"Я перед каждым боем молюсь. Стандартно беру молитвослов, зажигаю свечку, беру с собой святую воду, читаю молитвы, призываю печерских старцев, читаю псалом 90-й, 50-й, "Отче наш", Александру Невскому, Георгию, архангелу Михаилу - я это все прочитываю. После боя читаю благодарственную. Я делаю это постоянно", - рассказал Усик в интервью Максі-ТВ.

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Ранее Усик заявил, что украинцам нужно научиться прощать друг друга, а также перестать обвинять в своих неудачах других.

Напомним, что свой следующий бой крымчанин проведет 25 мая против камерунца Карлоса Такама.

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Персона
Александр Усик
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
«Иерусалимский Патриархат вынужден ужесточить проверку духовенства из Украины. Иерусалимская Церковь беспокоится о том, чтобы в Литургии принимали участие настоящие священнослужители. Представители из нового образования ПЦУ уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь, все справки и документы тщательно перепроверяются», Об этом сообщил представитель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Алипий Светличный.
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