"Заставил мир остановиться": в США пришли в восторг от боя Кличко

Бой Владимира Кличко против Энтони Джошуа стал лучшим поединком 2017 года. Такого признания украинский и британский боксеры удостоились от авторитетнейшего американского издания The Ring.

В США пришли в восторг от противостояния на стадионе "Уэмбли", сравнив его с легендарной битвой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера.

"Долгое время никто из супертяжей не мог заполнить эту нишу. Но наконец-то подобный бой состоялся. 29 апреля 2017 года Джошуа и Кличко продемонстрировали не только высочайшее мастерство, но и силу духа, которые возродили интерес к супертяжелому весу. Во многом это сражение было похоже на третий поединок Али и Фрейзера. Это было эпохальное событие. Подобно золотой эре бокса в супертяжелом весе, этот титульный бой заставил мир остановиться", — говорится в описании поединка.

Напомним, что Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. При этом оба боксера до того побывали в нокдауне.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в США восхитились нокаутом Кличко.