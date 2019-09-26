Защищать не будет: известный украинский боксер отказался от чемпионского титула

Известный украинский середневес Андрея Великовский (14-2-1, 8 КО) не будет защищать титул чемпиона WBC Francophone (титул чемпиона 57 франкоговорящих стран мира).

"У Великовского пояс в весовой категории до 76 килограмм, но мы не будем его защищать, так как это был единоразовый бой. Сейчас я не вижу смысла Великовскому выступать в среднем весе. Его актуальный вес на тренировках 76 килограмм. Зачем ему средний вес, где люди сгоняют массу с 85 кг. Он будет боксировать в полусреднем весе и у нас уже есть предложения", – цитирует Luckypunch тренера Великовского Вячеслава Сенченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великовский добыл свой титул в декабре прошлого года. После боя во Франции зрители забросали команду киевлянина стульями.

Накануне Андрей на вечере бокса в Киеве нокаутировал мексиканца Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

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