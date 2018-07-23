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"Заработать и держать интригу": эксперт оценил шансы Усика в супертяжелом весе

1.6тЧитать новость на украинском

Абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику не имеет смысла оставаться в дивизионе. Украинскому боксеру необходимо подниматься на категорию выше, так как достойных оппонентов среди тяжеловесов у нашего спортсмена нет.

Такое мнение в комментарии ObozTV выразил известный комментатор и эксперт по боксу Юрий Нестеренко. При этом он отметил, что Усику еще рано боксировать с такими чемпионами, как Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер.

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"В тяжелом весе нет достойных соперников. Ни один из поединков в тяжелом весе не вызывает восторга. А переход в супертяжи как минимум позволит Усику заработать и держать интригу. Александру по силам переиграть Паркера или Белью. Вспомните Криса Берда, который побеждал больших парней. Но если Усик бросится сразу на Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера, для него это плохо закончится", – сказал Нестеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны детали переговоров по организации боя Александр Усик – Тони Белью.

Персоны
Александр УсикЮрий Нестеренко
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