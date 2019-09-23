"Заплатил бы и уничтожил": жертва Ломаченко сделал дерзкое высказывание об украинце

Американский чемпион полулегкого веса Гари Рассел назвал условие, при соблюдении которого смог бы победить Василия Ломаченко в поединке, который прошел в 2014 году.

По мнению обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC), ему не следовало заниматься сгонкой веса накануне боя.

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Ломаченко – Рассел Ring TV

"Я был слишком высушен перед боем с Ломаченко. Если бы у меня был тот ум, что есть сейчас, то я бы не сбрасывал пять фунтов (больше двух килограмм – ред.) веса, а заплатил бы штраф и уничтожил бы его. Но я сбросил этот вес и уступил раздельным решением судей. В этом бою был нокдаун, который судьи не отсчитали", – высказался Рассел в интервью YouTube-каналу Town Bizznizz sports and ent.

Отметим, что бой Ломаченко – Рассел завершился победой украинца решением большинства судей – 116:112, 116:112, 114:114.

Как сообщал OBOZREVATEL, в WBC сделали заявление о лишении Василия Ломаченко чемпионского пояса в легком весе, выступив на стороне украинца.

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