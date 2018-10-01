''Красивая страна'': экс-чемпион мира восхитился Украиной

Бывший чемпион мира полусреднего веса британец Амир Хан пришел в восторг от посещения Киева. Экс-боксер прибыл в столицу Украины на конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) отметил, что наша страна вырастила много отличных спортсменов.

"Я никогда не был в Украине прежде и хочу сказать, что у вас красивая страна. Я вчера успел прогуляться – Киев замечательный, для меня похож на Англию. Украинский бокс очень сильный, у вас есть столько великих чемпионов – Ломаченко, Усик. Я под впечатлением от них. Мне нравится Усик, его стиль и то, как он дерется, он один из лучших бойцов, независимо от категории", – приводит слова Хана издание "Сегодня".

"Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство WBC приняло решение вынести флаг Украины на чемпионские пояса.