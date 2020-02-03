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3 февраля • обновлено в 13:08
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"Задержали на границе": украинский чемпион рассказал о бое в России

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Украинский боксер Карен Чухаджян, завоевавший интернациональный пояс WBA в полусреднем весе, победив россиянина Сергея Воробьева в Калининграде, рассказал о допросе на границе.

"На границе меня задержали и задавали много вопросов, а в целом в России меня встретили хорошо. Турнир был организован на высочайшем уровне. Про политику я говорить не буду", – цитирует слова Чухаджяна агентство Факты.

Карен Чухаджян после победы над Сергеем Воробьевым

Карен Чухаджян после победы над Сергеем Воробьевым

Телеканал Футбол

Он также заявил, что считал себя фаворитом поединка, поэтому удивился, когда увидел котировки букмекеров на бой против Воробьева.

"Я сделал работу и забрал свой титул. Для меня это не сенсация, я ехал сюда побеждать. Я был удивлен, когда увидел букмекерские котировки… Считал себя фаворитом этого поединка: у меня больше боев, побед, нокаутов. Честно говоря, не удивился, что один судья отдал победу Воробьеву. Никогда не нужно забывать о домашнем судействе", – добавил украинец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Карен Чухаджян одержал сенсационную победу над непобедимым россиянином Сергеем Воробьевым, который был высмеян в сети за неуважительное отношение к украинскому боксеру перед боем.

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Тема
WBA
Персона
Карен Чухаджян
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фил филька
фил филька
обосаный разжигатель. почему такой заголовок? в этой же фразе есть слова: в целом в России меня встретили хорошо.
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