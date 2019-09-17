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17 сентября • обновлено в 15:56
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"Забрать в Украину": Деревянченко осадил Головкина перед боем за рекордный гонорар

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Украинец Сергей Деревянченко твердо намерен побить легендарного Геннадия Головкина и стать чемпионом мира в среднем весе.

По словам нашего соотечественника, он готовит звездному сопернику ряд сюрпризов в бою за пояс Международной боксерской федерации (IBF).

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Геннадия Головкин и Сергей Деревянченко

Геннадия Головкин и Сергей Деревянченко

Matchroom Boxing

"Я готовлюсь и выхожу побеждать. Понимаю, что Головкин – хороший боксер, чемпион мира в прошлом, лучший боксер среднего веса. У него точно будут сюрпризы в рукаве для меня. Я уверен в своих силах. Тренируюсь для того, чтобы выйти и показать хороший бокс, забрать чемпионский пояс в Украину", – цитирует Сергея XSPORT.

Отметим, что бой Головкин – Деревянченко пройдет в Нью-Йорке 5 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревянченко заработает за поединок против Геннадия Головкина рекордный для украинских боксеров гонорар.

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Читайте все новости по теме "Головкин – Деревянченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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