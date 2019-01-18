''Заберем твою голову'': американский тренер грубо высказался в адрес Ломаченко

Отец и тренер главного проспекта 2018 года Теофимо Лопеса уверен, что его сын готов к поединку против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Лопес-старший сделал дерзкое утверждение о том, что сумел вывести нашего соотечественника из себя перед поединком против Хосе Педрасы.

Instagram Теофимо Лопеса

"Это легкий бой. Ломаченко уже ухудшается. Все это видели в бою с Педрасой. Знаете, что? Никто этого не знает, но я за два дня до боя пришел к Ломаченко. Я поприветствовал его и сказал: "Ломаченко, к тебе кое-то приближается, чел. Сразу после того, как мы убьем Мейсона Менарда, мы придем забрать твою голову". Я никогда не видел, чтобы Ломаченко пытался провести нокаут так отчаянно, как с Педрасой, и я думаю это то, что задело его в том бою", – цитирует американца vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес-старший спровоцировал конфликт с Василием Ломаченко в одном из американских ресторанов.

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