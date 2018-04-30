За Усика взялись спецслужбы России: спортивные итоги 29 апреля

Украинский футболист Роман Безус отметился шедевральным голом в чемпионате Бельгии, а в Украине раскрыли планы спецслужб РФ по бою Усик - Гассиев. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 апреля.

Кроме того, сеть взбудоражила фитнес-модель с необычной грудью. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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