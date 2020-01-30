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30 января • обновлено в 16:17
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За укус: в США вынесли вердикт знаменитому украинскому боксеру

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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год лишила лицензии украинского боксера в полусреднем весе Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии в чемпионском бою, который прошел 25 января.

Как сообщает агентство BadLeftHook, кроме лишения лицензии, украинцу придется заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов "за опасное и неспортивное поведение" и отказаться от денежного вознаграждения за поединок, выплатив его Атлетической комиссии.

Дэнни Гарсия против Ивана Редкача

Дэнни Гарсия против Ивана Редкача

SportArena

Редкач имеет возможность подать апелляцию на вердикт организации, которая будет рассмотрена на официальном слушании.

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Напомним, что украинский боксер проиграл чемпионский бой за право боксировать с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом по решению судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач попал в неприятную ситуацию, укусив своего соперника Дэнни Гарсию во время поединка.

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Персоны
Дэнни Гарсия Иван Редкач
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