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21 мая • обновлено в 14:00
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Хочу публично показать Усику, что ему могут дать отпор – Богдан Грицай

1.6т
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Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил. Так он ответил на видео Усика, в котором тот призвал "диванных экспертов" следить за своим поведением и демонстративно "нокаутировал" одного из них.

"Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде", – сказал Богдан в Facebook-эфире OBOZREVATEL.

– Как это начиналось?

– Решил: запишу видео, попробую. Я не ожидал, что столько граждан меня поддержат, что так быстро это наберет такие обороты, что за 3 дня будет 250 тысяч просмотров.

– Ты ожидал, что он вообще ответит?

– Я ожидал. Я сразу сбросил ему на Instagram это видео. Ему многие сбрасывали, и мои друзья.

– Ты мог поговорить с Усиком через кого-то, не вызывать его публично.

– Я хочу публично показать, что не все спортсмены ва*ники. Многие пишут: "спортсмены – с ними все понятно, у них нет головы". Есть в Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор.

– Кто тебя поддержал первым? Я знаю, что тебе звонил Юрий Шухевич. Это так?

– Да. Пообщались с ним, он мне сказал приятные слова - "Ты достойный сын своей Украины". Мне было очень приятно. Он зарядил меня позитивом.

Были звонки, мне присылали много сообщений. Писали и некоторые депутаты. Многие люди поддержали меня.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

– Все равно это история рискованная. У тебя через год Олимпиада в Токио. Ты мог бы получить травму, и это могло бы как-то повлиять на твою дальнейшую карьеру. Ты думал об этом?

– Нет, я об этом не думал. Я решил. Я думаю, это важнее, чем Олимпийские игры. Это моя позиция.

– Что больше всего повлияло на тебя в мировоззренческом аспекте?

– Конечно, Майдан. Он дал такой патриотический толчок. Мне тогда было 19 лет. Мировоззрение ребенка пошло в другое русло. Ты начинаешь становиться личностью – свои мысли, свое видение. Понимаешь, что ты хочешь сделать для страны.

– Твой отец был в АТО.

– Да, он прослужил 2,5 года. По состоянию здоровья его отправили в запас, сейчас он оформил пенсию и лечится. Он не спрятался, а пошел в окопы, отбивался. И нам нужно отбиваться от российской пропаганды.

– У тебя было желание пойти на войну?

– Было, но мы с отцом решили, что он идет на войну, а я остаюсь, учусь и буду бороться здесь.

– Тебе 25 лет, ты тренер. Что дальше?

– Моя цель – Олимпийские игры. Сейчас я готовлюсь к ним. А потом я уже буду решать, подстраиваться под ситуацию.

Богдан Грицай с тренером Алексеем Семенюшко

Богдан Грицай с тренером Алексеем Семенюшко

Главком

– У тебя есть мечта?

– Да, взять золото на Олимпийских играх.

– Принимал ли ты когда-либо участие в уличных драках?

– Нет, никогда. Даже если были такие ситуации, то драк не происходило. Я решал это мирным путем. Я тренировался не для того, чтобы выйти и бросить человека головой об асфальт. Зачем?

– Ты слышал о "титушках" спортивных ребятах, которых берут в определенные рейдерские захваты или на митинги. Ты с этим сталкивался?

– Знаю, что знакомые были в таких движениях. Но это плохо. Ты всю жизнь тренировался, чтобы пойти что-то захватывать?

– Что заставляет спортсменов туда идти?

– Человек тренируется в зале, а когда выходит во внешний мир – не получается выступать, заработать себе какой-то доход от спорта. И он не знает, что делать.

– Какой гонорар ты захотел бы за бой?

– Я это делаю не ради денег.

– Это все равно неотъемлемая часть всей этой истории.

– Для меня это отъемлемая часть. Это не ради каких-то долларов. Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде.

– Ты готов вызвать на ринг Медведчука?

– Это же будет неравный бой.

– Можно говорить, что и с Усиком неровный.

– Почему?

– Потому что он предлагает по своим правилам, а ты предлагаешь правила свободного боя.

– Я предлагаю не свои правила. Я предлагаю, чтобы их не было.

Нужно понимать, для чего я все это написал. Человек публично показала, что, кто будет высказываться против него, будет бит. В этом видео вы видели правила? Взвешивания или судью? Или какой-то регламент?

С пророссийскими политиками нужно бороться другим оружием.

Богдан Грицай, Кристина Бондаренко

Богдан Грицай, Кристина Бондаренко

– Например?

– Словом.

– "Виктор, прекратите говорить так!" Да ну...

– Нужно, чтобы Служба безопасности Украины этим занималась.

– Бой с Усиком состоится?

– Я думаю, да.

– На что вы готовы пойти, чтобы Усик извинился, выполнил ваши требования?

– Хотя бы чтобы он не нес "русский мир" к нам в Киев.

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Автор
Кристина Бондаренко Кристина Бондаренко
Темы
бои без правил Эксклюзив Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Александр Усик Богдан Грицай
Место
Украина
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