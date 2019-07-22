"За д*рьмо": Ломаченко поставил на место американца

Украинский чемпион Василий Ломаченко высмеял американского проспекта Теофимо Лопеса, который известен своими нападками на нашего соотечественника.

Комментируя последний бой Лопеса-младшего с японцем Масайоши Накатани, который впервые в карьере боксера из США продлился 12 раундов, Ломаченко высказался за поединок против Теофимо.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

"С кем он бился? 12 раундов с ноунеймом. Это очень большой вопрос для него, для его отца, относительно того д*рьма, что он говорил раньше. Очень большой вопрос. Если мы поговорим о его будущей схватке с Комми, думаю, Комми выиграет, но я не хочу этого. Я хочу Лопеса. Конечно", – цитирует Ломаченко британское издание talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Тони Белью засыпал комплиментами Василия Ломаченко и Александра Усика.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся