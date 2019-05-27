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"Является ложью": у Усика и Ломаченко сделали резкое заявление

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Администрация официальных сайтов украинских чемпионов Александра Усика и Василия Ломаченко обвинили во лжи средства массовой информации.

В частности, было опровергнуто участие боксеров в одном из популярных спортивных соревнований.

"Пресс-служба Василия Ломаченко и Александра Усика официально сообщают, что Василий Ломаченко и Александр Усик не планируют принимать участие в запланированном на 1 июня марафоне в пгт Затока (Белгород-Днестровский район). Любая информация в СМИ касаемо участия известных украинских спортсменов является ложью", – говорится в заявлении представителей чемпионов.

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Жертва Ломаченко нокаутом выиграл чемпионский титул

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко ориентировочно 31 августа проведет объединительный бой с британцем Люком Кэмпбеллом. На кону будут стоять титулы нашего соотечественника и вакантный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легко весе.

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Персоны
Александр УсикВасилий Ломаченко
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