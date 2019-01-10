''Я выйду к нему'': сумасшедший британец пообещал шок в бою с Ломаченко

Обязательный претендент на титул WBA в легком весе Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО), которым владеет Василий Ломаченко (12-1, 9 КО), пообещал шокировать мир в бою с украинцем.

Энтони Кролла

"По моему мнению, Теренс Кроуфорд — номер один, но, по мнению большинства людей, Ломаченко — лучший боец на планете в pound-for-pound. Он побил Хорхе Линареса, который побил меня, какой в этом смысл, скажете вы? Но я вернулся после поражения от Линареса, побил Рикки Бёрнса, который на самом деле хороший боец. Я побил Дауда Йордана, который был избегаемым бойцом. Что мне нужно делать теперь? Сидеть и надеяться, что я завоюю титул обычного чемпиона или ждать, что случится дальше? Нет, я не хочу этого. Я хочу выйти против Василия Ломаченко. Я выйду к нему, искреннее веря, что могу шокировать мир", — цитирует Кроллу Vringe.com.

Британцу наплевать, что о нем говорят другие.

"Некоторые говорят, что я сумасшедший, что он меня размажет за раунд-два, но это то, что вы думаете. Я заслуженно стал обязательным претендентом, добыв несколько побед, и я верю, что меня должны приветствовать за то, что я собираюсь выйти против самого сильного. Многие в меня не верят. Ну и что. Я верю, что не так много бойцов в лёгком весе можно поставить против Ломаченко и дать им шанс", — подытожил Энтони.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.

Спустя некоторое время чемпион WBА в первом легком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 КО) заявил, что без проблем побьет украинского боксера . Непобежденный американец анонсировал свое громкое возвращение на ринг.