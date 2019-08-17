"Я шокирован!" Джошуа признался, почему проиграл Руису

Бывший чемпион WBA Super, WBO, IBF супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) объяснил сенсационное поражение мексиканцу Энди Руису-младшему (33-1, 22 КО).

"Как я ему проиграл? Лаки-панчем. Тот удар словно был послан Руису Богом. Нет, у меня не было сотрясения мозга. Но это правда, когда рефери остановил поединок, я даже не знал, в каком раунде это произошло. Я шокирован, что Руису понадобилось 4 раунда, чтобы окончательно меня добить", - цитирует Vringe слова британца.

Джошуа признает свою ошибку:

"Руис не был потрясен. Мне нужно было продолжать работать в том же духе. Но инстинкт внутри сказал мне: "Бум!", и я бросился на добивание. Для меня все завершилось в тот момент, когда я пропустил левый хук в висок", - заявил Энтони.

Джошуа знает, как необходимо провести реванш

"Я не боксировал так, как должен был. Все эти прыжки по рингу, танцы, низко опущенные руки. Да и за свою переднюю ногу я не должен был его пропускать. Это все не было планом на бой. Нужно в реванше все делать так, как я делал в 3-м раунде до нокдауна. Мне ведь не составило труда уронить его. Просто нужно боксировать с умом", - подытожил Джошуа.

Новости Руис выступил с радикальным заявлением о реванше с Джошуа

Напомним, что 2 июня 29-летний Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа, став новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. 5 июня команда Джошуа активировала опцию о матче-реванше с мексиканцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что реванш Руис - Джошуа пройдет в Саудовской Аравии, хотя в качестве вариантов рассматривались также США, Мексика и Великобритания.

Также был назван фантастический гонорар Руиса за реванш с Джошуа.

Позже Энди Руис-младший заявил, что не собирается драться с Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии.

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